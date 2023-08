“Si metta da parte la politica dei selfie”, Gnoffo: “Attivare fondi socio-educativi”

Gela. Più attenzione alle fasce deboli. L’ex assessore Nadia Gnoffo, dirigente provinciale di Forza Italia, si rivolge all’amministrazione e chiede di dare priorità ad alcuni interventi che toccano la sfera sociale e dell’istruzione. “Sindaco e assessori farebbero bene a concentrarsi sull’utilizzo delle risorse disponili da impiegare a favore delle famiglie più fragili piuttosto che mettersi in mostra in occasione dei vari eventi organizzati e finanziati in città da altri e il cui successo non è, certamente, loro attribuibile – dice – farebbero bene ad impiegare quelle somme disponibili dell’ente per offrire servizi alle famiglie, in particolare a quelle più fragili. Mi permetto di suggerire al sindaco di prestare maggiore attenzione ai servizi sociali che non sembrano avere alcuna guida politica. Mi preme ricordargli che, ad oggi, nonostante la disponibilità delle somme, molti servizi non sono partiti, tutto tace. Al Comune, inoltre, sono stati assegnati circa 84 mila euro dal Dipartimento per le

Politiche della famiglia. Servono al potenziamento di attività socio educative a favore dei minori”. Per Gnoffo si tratta di risorse importanti.