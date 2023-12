Si-“PeR”, nasce federazione: “Moderati chiariscano, non ci interessano le ambiguità”

Le due forze di centrosinistra mettono “una linea di demarcazione ma non veti”. “Noi crediamo che i moderati debbano chiarire – hanno detto nel corso di una conferenza stampa – cosa significa moderati? Che dall’altra parte ci sono gli estremisti? Noi siamo di centrosinistra aperti ad altre forze ma che non si rifacciano al governo nazionale, a quello regionale, all’amministrazione e al centrodestra dell’opposizione. Nella giunta Greco c’è l’Mpa di Lombardo, che ha finalizzato l’accordo con la Lega. L’amministrazione ha un assessore che si richiama ad un esponente del governo Schifani. Non dimentichiamo che il sindaco ha apertamente sostenuto il governatore siciliano”. Si e “PeR” non vedono molte alternative. “I moderati facciano una scelta, o stanno con noi o stanno con gli altri. Non ci interessano i mascariamenti”. Sarà un tema chiaramente al centro del secondo “atto” dell’agorà politica di domani.