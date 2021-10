“Si torna in scena”, compagnia Antidoto pronta al debutto

Gela. Con entusiasmo e soddisfazione la compagnia Antidoto, giorno 3 dicembre, torna in scena dando avvio alla stagione teatrale 2021-2022. Un’interruzione forzata quella imposta a seguito della pandemia che ha decisamente segnato le sorti delle precedenti stagioni teatrali, costringendo i numerosi attori di teatro a non poter più vivere le forti emozioni che un palcoscenico è in grado di donare, ma soprattutto ad accettare che dedicarsi alla loro grande passione non poteva essere più come prima. Adesso, però, dopo tutto questo tempo di ricordi e speranze, finalmente torna la magia del teatro che riesce a legare attori e spettatori in un’unica e indescrivibile atmosfera. “Siamo felici con Guglielmo e con tutta la compagnia Antidoto – afferma l’attore, Emanuele Giammusso – il 3 dicembre iniziamo con il teatro e replichiamo domenica 5”. Per troppo tempo innumerevoli rappresentazioni teatrali sono state annullate o rimaste solo un’idea di chi non vedeva l’ora di portare in scena qualcosa alla quale lavorava da tempo. Una situazione quasi paradossale e che nessuno avrebbe mai potuto immaginare, soprattutto se il teatro diventa una priorità per poter affrontare una difficile quotidianità come quella legata alla pandemia. “Una cosa che in 40 anni non avevamo mai provato, si potrebbe definire quasi un inedito – sostiene l’attore Giammusso – Nel riprovare i copioni emergono difficoltà anche solo a memorizzarli perché non è semplice rimettere in moto una macchina rimasta ferma per due anni. Stiamo ripartendo – continua – i primi impegni a Messina sono previsti per i mesi di Gennaio e Febbraio”.