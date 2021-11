Sindacati in piazza, delegazioni locali nei cortei: “A Gela occupazione insoddisfacente”

La segreteria della Uil, per l’area vasta di Palermo-Siracusa-Ragusa-Gela, ha chiesto risposte certe, anche per il polo locale, come ha spiegato Luisella Lionti. “Non dimentichiamo Gela. I livelli occupazionali attuali sono insoddisfacenti. Esistono alcuni progetti che vanno realizzati per consentire ai tanti lavoratori del territorio, oggi in giro per il mondo, di poter tornare a lavorare nel loro paese”, ha detto.