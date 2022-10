Siragusa agli assessori, “mi sarei aspettato risposte serie”: Di Cristina, “impiegati di Greco”

Gela. “Una situazione molto grave e dagli assessori della giunta mi sarei aspettato considerazioni molto più circostanziate, anzitutto sul bilancio”. Il segretario cittadino dem Guido Siragusa non trova fondate le risposte che gli assessori della giunta Greco (ad eccezione della forzista Nadia Gnoffo) hanno fornito dopo le critiche del segretario provinciale dem Peppe Di Cristina. “Le considerazioni espresse da Di Cristina sono più che legittime – dice Siragusa – dagli assessori mi sarei atteso risposte serie e non quasi una sorta di scherno. Trovo assurdo che si diano responsabilità a sindaci che hanno governato la città oltre dieci anni fa. Invece, starei molto attento al contenuto del parere negativo dei revisori, che bocciano nel merito e nel metodo il bilancio di previsione. In tutti gli anni di esperienza all’assise civica e nella politica locale non mi era mai capitato un bilancio con parere negativo. E’ questo il vero tema. Mi sembra che gli assessori stiano sottovalutando la questione”. L’esponente dem non vede piani B per la giunta. “Quel parere negativo non dà spazi di manovra – aggiunge – è inutile che gli assessori cerchino di deresponsabilizzarsi, scaricando la colpa su altri. Le royalties continuano ad essere destinate ad altro. Si continua a sbagliare e uso un eufemismo. Perché non si considera il debito Ato? In bilancio ci sono voci di entrata che riguardano l’urbanistica ma anche i parcheggi, in quest’ultimo caso per 322 mila euro. Ma siamo sicuri che queste somme ci siano? Non dimentichiamo che lo schema di bilancio è stato approvato dalla giunta, che in questo modo se ne assume la responsabilità”. I dem locali ormai da tempo sono proiettati oltre l’esperienza amministrativa del sindaco Greco. “Il Pd ha poco da collaborare con questa giunta – spiega ancora Siragusa – la scorsa settimana, durante la segreteria del partito, è stato deciso di lavorare per rafforzarlo. Alle alleanze penseremo dopo. Il campo di riferimento è quello progressista, questo ormai è evidente”.