Siragusa: “FI contro Asp ma a Palermo difende il manager, Greco decida con chi stare”

Un controsenso politico, che secondo il segretario dem travolge anche il sindaco, che dovrebbe prendere una posizione ferma. “Sicuramente la città non ha bisogno di politici specializzati nel dire di volere risolvere problemi da loro stessi creati , ma di rappresentanti del governo locale che si assumano le loro responsabilità. E’ facile – dice ancora il segretario dem – criticare Asp e il suo manager, e quindi le politiche sanitarie locali, come nel caso della gestione Covid, e poi avere in giunta un partito che tutela e difende sia il governo regionale che il manager Caltagirone. Chiediamo al sindaco che una volta per tutte decida con chi stare. Il Partito Democratico rimarrà vigile, soprattutto nel denunciare tentativi di strumentalizzazione come quelli messi in atto dalla Gnoffo e da Mancuso, attivando la propria rappresentanza parlamentare per avviare un’azione politica nei confronti di Asp, sicuramente discreta ed incisiva”. I vertici locali del Pd respingono anche le pesanti accuse forziste, avanzate dal capogruppo in consiglio comunale Luigi Di Dio. “Il Pd ha distrutto la sanità locale con il governo regionale Crocetta? Parlare di Pd dopo quattro anni di governo Musumeci è fuorviante – conclude Siragusa – mi dispiace per Forza Italia ma se pensa di scaricare le proprie responsabilità parlando del passato remoto è messa male. Si parla di malasanità dimenticando due governi, quello di Cuffaro e quello di Lombardo, dei quali Forza Italia era parte integrante”. Lo scontro a distanza tra gli ex alleati nella giunta Greco prosegue e sulla sanità si gioca una partita, anche politica, forse fondamentale.