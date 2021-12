Siragusa, “su rifiuti Greco difetta di credibilità”: Di Cristina, “Pd è per la gara”

Gela. Sui rifiuti, aspettando la soluzione da intraprendere per il servizio, continua a giocarsi una partita, strettamente politica. Questa mattina, durante la conferenza stampa indetta dal sindaco e dalla sua giunta per illustrare i particolari dei contributi Tari, l’avvocato Greco ha annunciato una sorta di operazione “trasparenza”. Ha criticato chi “è già in campagna elettorale” e ne approfitta per contestare le scelte dell’amministrazione, proprio sul tema dei rifiuti. Il primo cittadino ha rilanciato, spiegando che la sua amministrazione “non ha scheletri nell’armadio”. Non ha fatto riferimenti diretti, ma l’obiettivo sembrava concentrato sui dem, che in più occasioni hanno contestato le sue scelte, proprio su un capitolo sensibile come quello dei rifiuti. “Il sindaco, su questo tema, difetta di credibilità politica – dice il segretario cittadino del Pd Guido Siragusa – è lo stesso sindaco, che la scorsa estate ha protestato, al mattino, per impedire i conferimenti ulteriori a Timpazzo, mentre già nel pomeriggio firmava l’accordo con la Regione, per far arrivare i carichi. Vorrei ricordare che tra le poche forze politiche presenti al sit-in in discarica, c’erano il Pd e il Movimento cinquestelle. Quando si tratta del presidente della Regione Musumeci, ho l’impressione che Greco dica una cosa e ne pensi un’altra. Prima, ha protestato per il taglio ai fondi del “Patto per il Sud” e poi ha esultato con la decisione del Cga. Il sindaco dovrebbe smetterla di addossare ogni responsabilità al passato. Del resto, se si riferisce ai costi del servizio rifiuti, aumentati durante la sindacatura Messinese, dovrebbe anche dire che nella sua giunta e nella sua maggioranza ci sono diversi ex esponenti di quell’amministrazione comunale. Non vedo tutta questa discontinuità amministrativa tra Messinese e Greco. L’unica cosa certa, è che Tekra gestisce ancora il servizio”. Per Siragusa, Greco starebbe isolando sempre di più la città, riducendone la capacità decisionale. “Ormai, a decidere sono il sindaco di Butera e l’amministratore della “Impianti Srr” – aggiunge Siragusa – il sindaco non riesce neanche a formulare una proposta unica sul tema rifiuti. Due anni fa, fu lui a proporre la soluzione in house, con Ghelas ed Eni, per poi essere smentito proprio da Eni. Anche sull’intervento di Invitalia, come stazione appaltante, viene smentito dal segretario generale, che invece ritiene si debba procedere attraverso Urega. La posizione del Partito Democratico è chiara, siamo per la gara. Invece, questa amministrazione ha già perso quasi tre anni. Il sindaco dovrebbe essere in una fase di raccolta, rispetto a quanto fatto. Invece, oggi, è ancora nella fase della semina. Ho paura che si perderanno anche i prossimi due anni e mezzo. Noi in campagna elettorale? Per un partito è normale, perché dobbiamo sempre rispondere agli elettori. Invece, il sindaco le elezioni con chi le farà? Non può sempre prendersela, quando viene criticato politicamente”.