La sfida di Eleonora: “Investo a Gela, per sentirmi in vacanza tutta la vita”

Gela. “Ho coronato il sogno di vivere a Gela dove puoi sentirti sempre in vacanza”. Con queste parole, Eleonora Maria Scerra commenta la sua scelta di mettersi in gioco da protagonista inaugurando, in via Navarra, il ristorante “Il Bue bistrot” grazie anche agli investimenti statali mirati a creare occupazione nel meridione. Lei, che si definisce gelese doc, non si è fatta scappare l’occasione di lasciare Marudo, piccolo comune lombardo in provincia di Lodi, dopo una infanzia trascorsa nell’hinterland milanese dove ha conseguito una qualifica di perito turistico.