Sit-in in ospedale, mancano 200 operatori e cancellate 11 unità operative

La protesta all’ingresso dell’ospedale non è stata supportata dal sindacato infermieristico Nursind.

“Tra le principali rivendicazioni – sottolinea Angelo Ietro, Cisl – evidenziamo la carenza di organico e l’impossibilità di garantire servizi essenziali causando gravi carenze dell’offerta sanitaria”.

Carenze pagate con quattrini dall’Asp di Caltanissetta, del manager Alessandro Caltagirone, costretta a sopperire alla crescente migrazione sanitaria frutto di logiche politiche che hanno mortificato anni di lotte civile del popolo gelese.

Un argomento conosciuto anche dai volti storici del sindacato provinciale, “tutta la popolazione che ha bisogno di risposte sanitarie – denuncia Giuseppe Salvatore Pernaci, coordinatore provinciale sanità Cisl – è costretta a recarsi altrove, spesso in strutture fuori dalla regione Sicilia”.

Anche l’amministrazione comunale si è unita al sit in di via Palazzi promosso dalle organizzazioni sindacali. Il sindaco Lucio Greco, accompagnato dal suo vice, Terenziano Di Stefano, e dall’assessore alla Sanità, Nadia Gnoffo, ha promesso di indire un vertice col direttore generale dell’Asp alle prese con le nomine dei direttori Sanitario e Amministrativo.

“Era già mia intenzione convocare il direttore generale Alessandro Caltagirone – ammette – per valutare complessivamente la situazione da un punto di vista sanitario e dell’ospedale nella sua completezza”.

“Sono andata a Caltanissetta – conclude Nadia Gnoffo, assessore Sanità – e devo dire che il manager dell’Asp Cl2 si è messo subito a disposizione. Insieme possiamo iniziare a confrontarci per dare risposte alla popolazione che invoca una sanità efficace”.