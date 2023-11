“Sola non sei”, presentata nuova opera in centro: “Ad una terra di resistenza e accoglienza”

Gela. A chi resisteva, a chi accoglieva e alle donne che già allora, nell’immediatezza dello sbarco alleato e nel baratro della Seconda guerra mondiale, erano veri baluardi della Sicilia e della città. E’ stata completata la nuova opera di street art, che questa volta è stata affidata al nisseno Mirko “Loste” Cavallotto. Una firma importante, la sua, al pari della scelte già fatte da “Ue-Eventi urbani” per il centro storico. Dopo gli interventi artistici di Igor Scalisi Palminteri e del maestro Giovanni Iudice, oggi è stata la volta di “Loste” e dell’opera “Sola non sei”. Così, il centro storico “diventa un contenitore”, spiega Roberto Collodoro, altra importante espressione della street art contemporanea e animatore di “Ue-Eventi urbani”. L’opera di Cavallotto è stata realizzata sulla facciata di uno dei tanti immobili sfitti del centro, in vico Como, nelle adiacenze di via Pisa. E’ questo il fulcro del lavoro di “Ue-Eventi urbani”, che man mano sta tracciando un profilo diverso, di rigenerazione. Sono previsti ulteriori interventi di rinascita urbana.