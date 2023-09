“Solito”, altro stop dei revisori: nuovo parere non favorevole alle variazione di bilancio per i lavori

Gela. Si fa sempre più in salita il destino del progetto per la scuola “Solito”, chiusa ormai da due anni e appesa al filo di interventi che dovrebbero garantire la messa in sicurezza e la piena tenuta strutturale. La crisi finanziaria del municipio ha sostanzialmente innalzato un muro sul quale sta sbattendo l’intera procedura. L’iter era già andato in gara ma da qualche mese si attende un via libera alla relativa variazione di bilancio a conferma degli stanziamenti. I revisori però hanno rilasciato un ulteriore parere non favorevole. Per il collegio non ci sono le condizioni. Un no che di fatto blocca le intenzioni dell’amministrazione. L’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli, a più riprese, ha spinto affinché la variazione di bilancio possa arrivare in consiglio comunale. Il progetto per i lavori alla “Solito” è considerato tra quelli prioritari. C’era già stato un mutuo attivato a garanzia dei costi ma successivamente la Regione autorizzò un finanziamento. Per i revisori, però, non solo il mutuo di fatto non sarebbe mai stato accertato dall’ex dirigente ma anche il finanziamento non avrebbe terreno fertile per essere concretizzato, in una fase di piena crisi dei conti del municipio.