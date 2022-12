Sollevamento e collettore per il depuratore di Macchitella, parte fase espropri delle aree

Gela. L’investimento ammonta a circa un milione e mezzo di euro e si inserisce nel progetto più ampio, atteso da diversi anni, dell’efficientamento del sistema di depurazione cittadino. Caltaqua, che si occupa direttamente di queste procedure, ha dato comunicazione per l’avvio delle fasi propedeutiche agli espropri delle aree dove verranno effettuati i lavori per il sistema di sollevamento e il collettore al depuratore di Macchitella. Si procederà sulla base della “pubblica utilità”. Sono state individuate tutte le aree sulle quali ricadranno i cantieri per i lavori e di conseguenza i sistemi che sono in programma.