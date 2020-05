Sondaggi, nuova partnership Euromedia Research-Italpress

ROMA (ITALPRESS) – Nasce la joint venture tra l’istituto di ricerca Euromedia Research e l’agenzia di stampa Italpress che curera’ la diffusione del settimanale Euroweek News – periodico distribuito dal 2014 agli utenti della community di Euromedia – sia sulla sua piattaforma multimediale, che sul suo sito www.italpress.com oltre che sul flusso d’agenzia ricevuto da piu’ di 500 abbonati in tutta Italia. L’accordo permettera’ una capillare diffusione di sondaggi e analisi socio-politiche ed economiche, prodotti dalla societa’ di ricerca diretta da Alessandra Ghisleri, nota sondaggista nazionale.”Per noi – afferma Ghisleri – la partnership con Italpress e’ strategica e importante per la capillare diffusione territoriale che ha l’agenzia di stampa diretta da Gaspare Borsellino e per la loro dinamicita’ e innovazione nei servizi che offrono ai loro partner e abbonati. Inoltre – conclude la Ghisleri – abbiamo previsto che, con una cadenza trimestrale, Euromedia e Italpress analizzeranno i trend sui principali fatti di attualita’ economica e politica da mettere a disposizione sui propri canali di diffusione”.Molto soddisfatto di questa nuova joint venture anche il fondatore e direttore di Italpress, Gaspare Borsellino, che ha cosi’ commentato l’accordo: “Siamo veramente contenti di questa nuova partnership che ci permette di ampliare e arricchire con contenuti di qualita’ i nostri prodotti multimediali riservati sia agli abbonati tradizionali sia al grande pubblico che raggiungiamo tramite i nostri network di siti, portali ed emittenti televisive in tutta Italia. Inoltre – continua il direttore di Italpress – durante l’anno offriremo ai nostri partner e abbonati dei sondaggi che Euromedia Research fara’ in esclusiva per l’agenzia su temi di grande attualita’”.(ITALPRESS).