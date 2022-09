Sondaggio elezioni regionali in Sicilia, Schifani in vantaggio su Chinnici

PALERMO (ITALPRESS) – Secondo un sondaggio dell’istituto di ricerca Tecnè per il Tg5, per quanto concerne la tornata elettorale per le regionali in Sicilia, è avanti Renato Schifani del Centrodestra, con una forbice tra il 37% e il 41%, seguito da Caterina Chinnici del Centrosinistra, attestata tra il 25% e il 29%. Alle spalle Cateno De Luca leader di “Sud chiama Nord”, tra il 13% ed il 17%; Nuccio di Paola del M5s tra l’11% e il 15%; e Gaetano Armao del Terzo polo, tra il 3% e 5%. Altri candidati tra il 2% e 4%. Ancora alta e si attesta al 52% la quota di chi si colloca tra gli incerti o nell’astensionismo.(ITALPRESS).