Sorride il Futsal Gela che consolida il primo posto: 3-0 alla SIAC Messina

Gela. Altra vittoria e primo posto consolidato per il Futsal Gela, che sconfigge per 3-0 la SIAC Messina. A segnare per primo Azzolina al 20’ del primo tempo, che anticipa i difensori e sotto porta infila il pallone in rete. 2-0 firmato da Cesar Cosano al 28’ minuto del secondo tempo, che su tiro libero dovuto al sesto fallo degli avversari, non si fa ipnotizzare dal portiere. 3-0 arrivato dopo pochi minuti dal secondo gol, con il capitano Mirko Caglià che controlla il pallone dopo un lancio dalla difesa, palleggia e con un destro al volo la infila all’angolino. Prestazione buona per il Gela, che ha però rischiato di vedere gli avversari pareggiare il risultato in alcune occasioni nella seconda frazione di gioco.

Sorride anche il Gela Calcio di Paradiso, che esordisce in Prima Categoria contro il Villaggio Sant’Agata battendolo per 3-0. A segnare Davide Pisano, Davide Valenza e Gabriele Iapichello.