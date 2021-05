Sospette irregolarità nei lavori per il tribunale, chiuso giudizio: “Reati prescritti”

Gela. I reati che hanno portato a processo tecnici, professionisti, ma anche dirigenti e funzionari del Comune, sono prescritti. Questa mattina, il giudice Miriam D’Amore non ha potuto fare altro che dichiarare il non doversi procedere, su richiesta conforme del pm Pamela Cellura. Gli imputati, tre anni fa rinviati a giudizio, erano accusati di presunte irregolarità nell’effettuazione dei lavori proprio per il palazzo di giustizia. Nel corso degli accertamenti tecnici, emersero infiltrazioni di acqua piovana, presunte difformità rispetto al progetto iniziale, opere ritenute non in linea con i parametri e coperture delle torri considerate non idonee. Ancora oggi, in diversi uffici del tribunale si notano le conseguenze. Il tempo trascorso, però, non ha permesso di portare avanti l’istruttoria dibattimentale, verificando le posizioni degli imputati.