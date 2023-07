“Sostegno a Greco? Fantascienza”, Ascia: “Dinamiche di consiglio non devono incidere su progetto”

Gela. “Sostegno a Greco? E’ fantascienza”. Il consigliere comunale di “Rinnova” Alessandra Ascia vuole mettere da parte le polemiche e le diffidenze che in quest’ultimo periodo hanno depotenziato il progetto progressista, del quale il movimento dell’ex dem è una parte importante. Ascia era in aula durante il voto sull’adesione al piano di riequilibrio. Non c’erano invece gli altri esponenti progressisti, a cominciare dalla grillina Virginia Farruggia e dall’indipendente Paola Giudice. Strategie differenti che avevano già messo in crisi il rapporto con i civici di “Una Buona Idea”, al momento del voto sull’Unione dei Comuni. “Il campo progressista? In città è sempre molto difficile costruire – spiega Ascia – io penso che le dinamiche di consiglio non dovrebbero influire sul percorso politico che si cerca di costruire fuori dal civico consesso. In consiglio, ci sono numeri e ognuno fa le proprie scelte. Sono rimasta in aula quando si è trattato di valutare l’adesione al piano di riequilibrio perché lo considero un atto importante. Ho posto dei dubbi e ho chiesto chiarimenti. E’ il nostro ruolo che ci chiama a scelte di questo tipo”. L’alleanza progressista, con fondamenta politiche piuttosto recenti, è uscita malconcia dagli ultimi “episodi” di consiglio comunale. I civici di “Una Buona Idea” hanno fatto calare il gelo a seguito di una strategia non condivisa per l’Unione dei Comuni. I dem devono definire il loro prossimo destino e le dimissioni del segretario Guido Siragusa, tra i principali artefici dell’unità del centrosinistra e delle forze civiche, non è sicuramente una spinta a proseguire con il simbolo dei progressisti. L’intergruppo “Unità progressista”, come confermano le ultime prove d’aula, si è mosso tutt’altro che a ritmo coordinato.