Eventi sbarco, quasi 60 mila euro dal fondo del sindaco: necessari ad anticipare spese

Gela. Gli eventi dello sbarco alleato, per mesi hanno tenuto banco alimentando una sequela di polemiche anzitutto politiche. Gli appuntamenti istituzionali si sono man mano tenuti e le iniziative per l’ottantesimo anniversario si concluderanno a fine mese. L’amministrazione comunale ha sfruttato l’opportunità di una sponsorizzazione di Eni, al di fuori del quadro delle compensazioni. La giunta, oggi, ha varato una “variazione”. Si è reso necessario un prelievo dal fondo di riserva del sindaco, per un totale di quasi 60 mila euro. Somme che servono ad anticipare le spese, da rendicontare per poi avere la copertura della sponsorizzazione di Eni così come previsto dal contratto.