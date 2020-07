“Spaccata” in gioielleria, indagati titolare e familiare: “Hanno pagato per refurtiva”

Gela. Lo scenario non cambia e l’ha spiegato il procuratore capo Fernando Asaro, durante la conferenza stampa successiva agli arresti per la “spaccata” alla gioielleria “Rachele” di corso Vittorio Emanuele. “L’indagine è stata possibile solo grazie al valore degli investigatori e analizzando le immagini dei sistemi privati di videosorveglianza. C’è un’assoluta omertà in questa realtà locale”. Oltre all’inchiesta che tocca i cinque arrestati, Carmelo Martines, Michael Smecca, Giacomo Di Noto, Angelo Lombardo e Dario Gagliano, c’è anche quella per favoreggiamento che tocca uno dei titolari dell’attività commerciale e un familiare. “Una vicenda medievale”, ha ribadito Asaro. I titolari, secondo le accuse, avrebbero preferito rivolgersi a canali informali, per ritornare in possesso della refurtiva. Si tratta di monili e gioielli per circa 77 mila euro. Secondo il sostituto procuratore Federica Scuderi e i poliziotti, coordinati dal dirigente capo Salvatore Cicero, i proprietari della gioielleria avrebbero pagato non meno di 7 mila euro, regalando al loro contatto (secondo le contestazioni Dario Gagliano) un orologio Hamilton da 1.700 euro.