Spaccio cocaina, un arresto a Niscemi: pregiudicato seguito per diversi mesi

Niscemi. Un pregiudicato è stato arrestato dagli agenti di polizia. Nel corso delle indagini i poliziotti hanno documentato oltre trenta episodi di spaccio di cocaina. In base a quanto emerso, contattava gli acquirenti dalla propria abitazione, dove riceveva la somma necessaria per la cessione dello stupefacente, e solo successivamente effettuava la consegna. I poliziotti, a seguito di indagini dirette e coordinate dalla procura di Gela, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato continuato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. Le indagini, eseguite su delega della procura, dalla squadra investigativa del Commissariato niscemese, sono iniziate ad ottobre dello scorso anno. Sono state supportate da attività tecniche di riprese video, servizi di osservazione e pedinamento e hanno permesso di accertare la realizzazione di oltre trenta episodi di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, cui sono conseguiti numerosi sequestri di droga e diverse contestazioni amministrative per detenzione per uso personale a carico degli acquirenti.