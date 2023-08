Lungomare, “spiaggia libera nel degrado”: associazioni chiedono interventi urgenti

Gela. Un tratto di spiaggia libera proprio nel cuore del Lungomare Federico II di Svevia, ancora lasciato nell’incuria e nel degrado nonostante le ripetute segnalazioni all’amministrazione comunale. A denunciare la situazione le associazioni Aria Nuova e Amici della Terra (presiedute da Saverio Di Blasi ed Emanuele Amato), che da anni segnalano situazioni di abbandono e degrado ambientale in città. Nel tratto in questione, proprio ai piedi della Bretella Borsellino la situazione sarebbe fuori controllo da tempo ormai. In quella zona persiste uno degli scarichi del “Troppo pieno” della condotta fognaria, da cui più volte i bagnanti hanno segnalato la fuoriuscita di grossi ratti che anche in pieno giorno si aggirano per la spiaggia. E poi c’è il problema endemico della vegetazione fuori controllo e dei rifiuti che restano abbandonati per settimane. Non certo un bel biglietto da visita per uno dei tratti più importanti del Litorale gelese.