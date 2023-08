Comune-Ato, si stringe per l’accordo sul maxi debito per Timpazzo: intesa sembra più vicina

Gela. L’accordo sembra più vicino. Il maxi credito vantato dall’Ato Cl2 in liquidazione, che si aggira intorno a poco meno di sedici milioni di euro, è da anni ormai un peso enorme per le sorti finanziarie del municipio. Il debito dell’ente comunale maturò per mancati pagamenti di conferimenti a Timpazzo, risalenti al passato. Un’intesa vera e propria, fino ad oggi, non c’è mai stata. Si tentarono diverse ipotesi transattive ma il passo finale è sempre mancato. In una situazione finanziaria assai delicata, l’amministrazione comunale sembra voler chiudere il cerchio. C’è stato un costante scambio epistolare in quest’ultimo periodo. A breve, si dovrebbe tenere un nuovo incontro. Sia Palazzo di Città che l’Ato Cl2 in liquidazione sono assistiti dai rispettivi legali. Il sindaco Lucio Greco e il commissario Ato Giuseppe Lucisano appaiono possibilisti. Una transazione si può definire, anche senza attendere ulteriori verdetti dei giudici che hanno già dato ragione ad Ato e riconosciuto a pieno il credito. “Stiamo valutando l’aspetto degli interessi di mora che sono consistenti – dice il sindaco Greco – c’è giurisprudenza in materia che esclude il pagamento dei tassi moratori nel rapporto tra pubbliche amministrazioni. Abbiamo chiesto un parere al nostro legale e lo stesso ha fatto Ato. Un accordo si può raggiungere”.