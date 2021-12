Spaccio di droga, blitz tra Agrigento e Gela: ai domiciliari il 40enne Rapisarda

Per altri diciannove indagati, invece, è stato imposto il solo divieto di dimora. Gli investigatori agrigentini hanno seguito quello che considerano un vasto commercio di droga, con sequestri anche di notevoli quantitativi. Non è la prima volta che gli inquirenti fanno luce su interscambi per il traffico di droga, tra l’area agrigentina e quella gelese. “Le posizioni degli indagati – ha spiegato il procuratore capo di Agrigento Patronaggio – saranno sottoposte ad un primo vaglio del tribunale del riesame e successivamente al giudizio di merito del tribunale di Agrigento per l’accertamento, in contraddittorio tra le parti, della eventuale penale responsabilità degli stessi”. Rapisarda, un anno fa, venne arrestato con l’accusa di aver preso parte ad una “spaccata”, in una gioielleria del centro storico.