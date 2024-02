Spari a largo San Biagio, sentito perito che ha analizzato video: tra le accuse il tentato omicidio

Gela. Le conclusioni delle parti verranno formalizzate a giugno. Questa mattina, davanti al gup, è stato invece sentito il perito che si è occupato di analizzare un breve video prodotto dalle difese e registrato con uno smartphone. Conterrebbe elementi (principalmente per alcune frasi pronunciate nella concitazione) su quanto accaduto dopo gli spari di largo San Biagio, quando la Fiat Bravo con all’interno due fratelli, venne raggiunta da colpi di arma da fuoco. La procura contesta il tentato omicidio al ventisettenne Fabrizio D’Aleo, con precedenti penali alle spalle. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato lui a sparare, direttamente dalla propria abitazione. Sembra che tra il giovane e i due fratelli ci sarebbero stati dissapori, maturati su chat on line. La notte degli spari, entrambi si sarebbero recati in largo San Biagio, dove vive D’Aleo, per un chiarimento. La vettura sarebbe stata immediatamente centrata dai proiettili. I due non riportarono gravi ferite.