Rifiuti, il manager di Impianti non parteciperà al monotematico: “Vicenda che riguarda i soci Ato”

Il manager dell’in house, che gestisce il servizio rifiuti e la piattaforma integrata di Timpazzo, sottolinea, anche nella nota, che “al fine di chiudere con immediatezza la liquidazione dell’Ato Cl2 in liquidazione, sono stati i sindaci dei Comuni di Mazzarino, Riesi, Butera, Niscemi, Delia e Sommatino, soci dell’Ato insieme al Comune di Gela e al Libero consorzio di Caltanissetta, che hanno chiesto la convocazione dell’assemblea dei soci per l’eventuale subentro della Srr4 in tutti rapporti giuridici facenti capo ad Ato Cl2 in liquidazione, così come è stato già fatto per gli Ato idrici di Caltanissetta e di Enna, ai quali sono subentrate le Ati”. L’ingegnere precisa di non avere voce in capitolo nella querelle in corso e sul versante dell’impiantistica dell’ambito. “Soltanto i soci dell’Ato possono fornire chiarimenti ai consiglieri sulla tematica che sarà trattata”, scrive nella comunicazione.