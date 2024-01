Spari in via Niscemi, formalizzata la proposta di patteggiamento per uno dei coinvolti

Gela. Era alla guida dell’auto dalla quale partirono i colpi di arma da fuoco che ferirono tre persone, in modo non grave. Vennero raggiunti un ambulante e due suoi conoscenti. Per i fatti di via Niscemi, questa mattina è stata avanzata la proposta di patteggiamento per la posizione del quarantatreenne Giuseppe Emmanuello. E’ difeso dall’avvocato Salvo Macrì che ha formulato la richiesta, vagliata dal giudice. L’imputato ammise di essersi trovato alla guida dell’auto ma spiegò di non sapere che il minore presente nella vettura fosse armato e avesse intenzione di sparare. Il giovane risponde per questi fatti davanti ai giudici del tribunale minorile di Caltanissetta: nei suoi confronti è addebita pure l’aggravante di aver agito con metodo mafioso. Situazione differente, invece, per Emmanuello, al quale l’aggravante non è stata contestata. Per lui, gli atti passarono dalla Dda nissena alla procura locale.