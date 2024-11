Special Olympics, flash mob per inaugurare la settimana europea del basket unificato

Gela. Inaugurata oggi al PalaLivatino la ventunesima edizione della settimana europea del basket unificato, chiamato ad abbattere ogni barriera mettendo in risalto esclusivamente la bravura degli atleti a canestro. I valori dell’inclusione sociale al centro di tutto in questa settimana speciale, ai nastri di partenza oggi e celebrata con un flash mob organizzato dallo Special Olympics di Gela, capeggiato da Natale Saluci.

“Oggi è un’altra straordinaria giornata in città per la passione che si vede – afferma l’assessore allo sport Peppe Di Cristina – che si unisce a tante altre belle giornate che abbiamo vissuto in questi giorni. Stiamo vivendo un periodo positivo da questo punto di vista grazie alle società e grazie a chi si impegna quotidianamente”.