“Spero che Pellegrino parli a titolo personale”, Valenza: “Greco? Pregiudiziali verso nessuno”

Gela. La coalizione di centrodestra che dovrà sostenere la sfida delle amministrative del prossimo anno è ancora un cantiere tutto da completare. L’auspicio di molti è che si pervenga ad una partenza con un’alleanza compatta, senza spaccature in corso d’opera. I cuffariani, in città e in provincia, si stanno ritagliando un ruolo. Sono stati nella giunta del sindaco Lucio Greco ma hanno poi lasciato quando non si concretizzò l’approdo al centrodestra. Adesso, fanno parte, a pieno titolo, del tavolo di coalizione, a livello provinciale. Il consigliere comunale Gabriele Pellegrino, in giornata, ha spiegato che l’unità d’area è un presupposto essenziale ma ha nuovamente preso le distanze dall’amministrazione comunale. “Greco non sarà mai il mio candidato”, ha tenuto a ribadire. Una precisazione a ribadire un’evidente vocazione verso l’alternativa netta. “Spero che le parole del consigliere Pellegrino siano state pronunciate solo a titolo personale – dice però il neo segretario provinciale Dc Gero Valenza – la linea del partito la detta il segretario. Ognuno, è libero di dire come la pensa ma sempre a titolo personale. La nostra linea la formalizzeremo al momento del confronto con le altre forze del centrodestra, per Gela, Caltanissetta e Mazzarino”.