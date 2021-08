Staffetta 4×100 in finale, Jacobs “Faremo grandi cose”

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – L’Italia conquista la finaleolimpica della staffetta 4×100 ai Giochi di Tokyo. Lorenzo Patta,Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu hanno chiuso al 3°posto la seconda batteria correndo in 37″95, nuovo record italiano e quarto tempo di accesso alla finale. “Dove tengo la medaglia d’oro? Ancora nel letto insieme a me, ci dormo insieme perchè devo metabolizzare quanto è successo. La porto sempre con me. Ho ricevuto tanti complimenti, ho sentito l’amore della nazione: credeteci tutti anche domani che faremo grandi cose” ha promesso Marcell Jacobs dopo la qualificazione della staffetta 4×100 alla finale olimpica con il 4° tempo complessivo. “Sono veramente contento perchè è un gruppo super unito – ha proseguito il campione olimpico- Ci stimoliamo a vicenda, eravamo pronti ad arrivare qui e conquistare la finale. Abbiamo fatto cambi in sicurezza, domani è un altro giorno e un’altra gara: a questo punto continuo a sognare perchè i sogni portano grandi cose”.”L’obiettivo era qualificarci per la finale, ce l’abbiamo fatta con il record italiano e dobbiamo sicuramente essere soddisfatti” il commento di Tortu. “Abbiamo fatto cambi con un minimo di sicurezza perchè vogliamo giocarci al meglio la finale – ha aggiunto il lombardo – Abbiamo fatto molto bene, ora dobbiamo tirare giù qualcosina per provare a sognare la medaglia”.(ITALPRESS).