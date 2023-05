Stampa romana premia il giornalista gelese Turco: sua l’inchiesta sull’orso “Juan Carrito”

Turco, ad inizio anno, si è occupato di analizzare, fuori dai normali canoni del mero fatto di cronaca, la morte dell’orso “Juan Carrito” del parco nazionale d’Abruzzo. Una riflessione svolta al di là della nozionistica mediatica, che ha convinto la giuria ad assegnargli il riconoscimento, peraltro mentre il tema è poi finito alla ribalta nazionale per i fatti del Trentino. “A patto che riesca a uscire fuori dall’antropocentrismo che ci fa occupare di “loro”, gli animali, come se fossero comunque una cosa nostra, di cui poter disporre, e non di esseri senzienti con il proprio diritto alla libera circolazione, senza che questa sia considerata un intralcio e, in maniera speculare, da valorizzare in chiave turistica o comunque umana”, scrive in un passo della sua inchiesta. Il premio è promosso da Stampa Romana e dall’Associazione Ivan Bonfanti.