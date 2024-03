Stasi nel centrodestra “ufficiale”, moderati all’opera: contatti anche con FI per compattare

Gela. L’area moderata, in attesa di lanciare ufficialmente “Gela al centro”, è tra quelle che in questi giorni appare in fase di piena attività. Il tavolo dei moderati, archiviato l’iniziale interesse per l’agorà politica, fino ad ora non ha espresso candidati alla corsa a primo cittadino. La proposta del socialista Piero Lo Nigro venne avanzata ma proprio in un contesto progressista come quello dell’agorà. In quel caso, il via libera è arrivato per Di Stefano: finale che ha sancito l’addio definitivo alla coalizione composta da progressisti e civici. Gli approcci con il centrodestra, invece, in questo scorcio sono assidui. Il “conclave” dei partiti d’area non riesce a trovare un’intesa su un candidato condiviso che possa guidare la coalizione. I moderati, consci della stasi e dei veti che non consentono a Fratelli d’Italia di avere l’assenso definitivo per la candidatura a sindaco del consigliere comunale Vincenzo Casciana, sono all’opera nel tentativo di creare più di un ponte. I contatti con la Dc sono quasi conclamati. Il commissario cuffariano Giuseppe Licata e il segretario provinciale di Italia Viva Giuseppe Ventura hanno riaperto un canale di comunicazione, in queste ore tra i più osservati. Per stessa ammissione dei moderati, il loro tavolo va avanti compatto e la kermesse ribattezzata “Gela al centro”, fissata per il prossimo 6 aprile, dovrebbe essere l’occasione per ufficializzare un candidato a sindaco. Prima di allora, i moderati starebbero lavorando per cercare di compattarsi con il centrodestra. Nelle scorse ore, ci sarebbero state interlocuzioni tra Ventura, Licata e il parlamentare Ars di Forza Italia Michele Mancuso, punto di riferimento degli azzurri in città. Una convergenza capace di mettere insieme moderati e sigle di centrodestra potrebbe rilanciare la strada per una candidatura unitaria.