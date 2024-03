Inchiesta antidroga nell’agrigentino: disposto giudizio, per Rapisarda si decide a maggio

Gela. Fu l’unico gelese coinvolto nel blitz coordinato dai pm della procura di Agrigento, ribattezzato “Piramide”. Per il quarantunenne Mirko Salvatore Rapisarda è stata disposta una separazione, decisa dal gup del tribunale agrigentino su richiesta della difesa, sostenuta dal legale Salvo Macrì. Insieme ad altri ventiquattro imputati è in udienza preliminare. Per gli altri è stato disposto il giudizio. Il processo è fissato a settembre. La sua posizione verrà valutata dal gup a maggio. E’ stato di recente raggiunto da misura di custodia cautelare in carcere per i fatti del blitz antimafia “Ianus”, che ha messo radici anche nel presunto traffico di droga controllato sia dai nuovi vertici della famiglia Emmanuello sia da quelli del gruppo Rinzivillo. Secondo i pm della Dda nissena, Rapisarda avrebbe avuto un ruolo proprio nell’affare della droga. Quando fu raggiunto da misura per i fatti dell’indagine “Piramide” spiegò di aver avuto contatti con alcuni agrigentini solo per ragioni commerciali e non invece per le sostanze stupefacenti. Al gip, per le contestazioni del blitz “Ianus”, con dichiarazioni spontanee ha riferito di essere estraneo all’ambito della droga.