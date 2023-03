Sterilizzazioni e microchippature ferme, associazioni: “Si vanifica il nostro lavoro”

“I randagi sono del sindaco e lui deve impegnarsi affinchè l’Asp faccia il suo lavoro – ha aggiunto la delegata Oipa Liliana Mistretta – non è più accettabile questa situazione. La situazione del randagismo non può passare da un ufficio all’altro come una patata bollente, serve un assessore competente che se ne faccia carico”.

Le soluzioni proposte da Vita Randagia e Oipa per fronteggiare randagismo e le cucciolate sono state completamente ignorate.

Ad oggi la situazione tende ad aggravarsi e i volontari saturi di lavoro chiedono un intervento serio e reale alle autorità competenti.