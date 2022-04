Strade insidiose, donna ferita sul lungomare: rovinosa caduta, trasferita in ospedale

Gela. Le manutenzioni stradali sono una delle pecche alle quali l’amministrazione comunale sta cercando di porre rimedio, ma rimettere tutto in sesto non è facile. Sul lungomare, questa mattina, una donna ha subito ferite, a causa di una rovinosa caduta. Pare non si sia accorta di un piccolo tombino rimasto scoperto e le conseguenze sono state subito evidenti, con la donna soccorsa dai presenti e poi trasportata in ospedale, a bordo di un’ambulanza.