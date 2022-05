Strisce blu, azienda esclusa si rivolge al Tar: “Bloccare l’affidamento”

Gela. I tempi per l’avvio del nuovo servizio di sosta a pagamento, affidato alla società privata Ecoparking srl, potrebbero allungarsi. Nonostante la conferma da parte dei tecnici comunali, che hanno individuato l’offerta della società di Lascari, in provincia di Palermo, è stato proposto ricorso al Tar. L’azione è stata formalizzata dai legali dell’altra azienda che ha partecipato alla procedura, la Segnaletica Industriale Stradale, di Perugia. Ieri, la giunta ha autorizzato la costituzione in giudizio del Comune. Solo poche settimane fa, la commissione interna incaricata di coordinare la procedura di gara non aveva accolto le osservazioni avanzate proprio dall’azienda umbra. I tecnici che hanno vagliato le proposte hanno concluso per la conferma dell’aggiudicazione alla società palermitana. Gli imprenditori umbri hanno presentato osservazioni tecniche, spiegando che la loro offerta poteva essere variata sul piano della collocazione dei dipendenti e dell’entità del personale. Per la commissione, però, mancano le condizioni per dar seguito a quanto riportato nella richiesta di riesame, depositata dall’azienda piazzata alle spalle della Ecoparking. In quindici pagine, vengono indicate le ragioni del no alle variazioni proposte dalla Sis. Sono richiamati i criteri della “non ambiguità dell’offerta” e dell’”immodificabilità”. L’azienda esclusa ritiene però che a pronunciarsi debbano essere i giudici amministrativi.