Strisce blu, “lavoratori storici vanno assunti”: sit in con la Filcams

“Si tratta di lavoratori fermi da oltre quattro anni, per le vicissitudini che tutti conosciamo. Ora che il servizio è stato affidato in appalto esterno, chiediamo che gli otto lavoratori vengano assunti ed avviati al servizio – dice il segretario provinciale Filcams Nuccio Corallo – così come ci è stato assicurato da Palazzo di Città. Preoccupa fortemente ciò che viene riportato, ovvero che solo una parte degli ex lavoratori potrebbe essere assunta. La Filcams Cgil proprio per evitare situazioni simili ha chiesto ben due incontri formali al sindaco, all’assessore al ramo e anche all’azienda aggiudicataria del servizio. Richieste ad oggi ancora inevase. Al netto di tutte le rassicurazioni verbali e informali noi pretendiamo un incontro urgente per rassicurare tutte le unità storiche ad oggi in attesa di certezze e lo vogliamo in tempi celeri. Questo lo devono ai lavoratori stessi e alla città lasciata da tanto, troppo tempo, in mano al caos e all’abusivismo”.