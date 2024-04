Studenti polacchi in città per lo stage in aziende locali, iniziativa di Promimpresa

Gela. Sono circa 35 gli studenti polacchi che per i prossimi 15 giorni saranno ospiti di alcune aziende gelesi grazie al progetto Erasmus avviato da Promimpresa, l’ente di formazione accreditato che opera sul territorio nazionale da oltre 15 anni. Gli studenti che svolgeranno gli stage in alcune aziende locali, apprenderanno le diverse metodologie per operare al meglio nei settori in cui Promimpresa eroga servizi formativi e selezione del personale.

Una piccola delegazione che lavorerà nel campo della comunicazione e dell’editoria è ospite nella sede Finmedia del Quotidiano di Gela.