Su illuminazione San Giacomo interventi in corso, “non c’è un intero quartiere al buio”

Gela. “La situazione complessiva è completamente monitorata. Gli operai Ghelas sono al lavoro a San Giacomo per cercare di risolvere ogni inconveniente sull’illuminazione ma non c’è un intero quartiere al buio”. Sia dagli uffici della multiservizi che da quelli del settore lavori pubblici del municipio fanno sapere che il lavoro è in corso ma che bisogna intervenire anche in altre zone, dove ci sono problemi e guasti. “San Giacomo è un quartiere che viene trattato allo stesso modo di tutti gli altri quartieri della città – spiega l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli – anche questa mattina siamo stati sul posto a verificare, con l’accensione del quadro elettrico. Non ci risulta affatto che l’intero quartiere sia al buio. C’è stato un guasto alla fase uno e gli operai di Ghelas sono al lavoro per ripristinare tutto. Allo stesso tempo, stiamo intervenendo in altre zone come via Lecce, anche in quel caso con problemi di illuminazione. Alle segnalazioni che arrivano dai quartieri rispondiamo sempre e lo stiamo facendo anche a San Giacomo. Il maltempo di questi giorni non ha aiutato e gli operai non possono lavorare sulle linee elettriche sotto la pioggia. Il guasto ci risulta su alcuni led di via Fazzello e via Minardi. Il continuo attacco sui social non risolve affatto la questione. Sicuramente né io né il sindaco possiamo intervenire a fare i lavori. Questo mi pare evidente e nonostante tutto dobbiamo subire i quotidiani attacchi di chi probabilmente pensa in questo modo di avere maggiore attenzione. Gli addetti della Ghelas, da quello che mi risulta, tengono costantemente informato anche il referente del comitato di quartiere, Giorrannello. Però, non si può sostenere che tutta la zona sia al buio perché non è vero. I problemi ci sono e stiamo cercando di risolverli. In ogni caso, non si esclude neanche una linea totalmente nuova”. I tecnici stanno anche valutando la situazione di un tratto di corso Aldisio, nelle scorse ore rimasto al buio. “Ci risulta il danneggiamento della cabina elettrica, che a quanto pare viene spesso presa di mira”, aggiunge l’assessore Morselli.