“Sui rifiuti nessun assist a Greco e Lucisano”, Alabiso: “Lega lavora per il territorio”

Secondo Alabiso, davanti ai temi degli investimenti sul territorio e delle infrastrutture, non possono esserci troppe divergenze di partito. Anche per questa ragione ha chiesto delucidazioni inoltre sull’iter dell’asse attrezzato ex Asi. “La Lega è un partito di governo nazionale e regionale – conclude – se ci sarà l’opportunità di sbloccare opere come l’asse attrezzato o la stessa tangenziale, non ci tireremo indietro. Il recente incontro tra il sindaco e l’europarlamentare Annalisa Tardino va letto in questa ottica. Non si tratta di supporto politico all’amministrazione, che sta per congedarsi. Non è un caso che pure il senatore Lorefice del Movimento cinquestelle sta seguendo queste vicende. Non lo fa di certo per favorire la giunta Greco”. In un centrodestra locale nel quale manca ancora una vera e propria via maestra, con approdo amministrative, ogni iniziativa viene spesso passata ai raggi x della politica, soprattutto alle porte della campagna elettorale.