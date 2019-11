“Sul Patto per il Sud città scippata”, Farruggia: “Prima inadempiente è la Regione”

Gela. I grillini non vedono altre interpretazioni politiche e ripetono che i soldi del Patto per il Sud, trentatré milioni di euro destinati alla città, sono stati “scippati” dalla Regione. Questa mattina, in aula consiliare, Virginia Farruggia ha spiegato nuovamente che i pentastellati si rivolgeranno al Tar, per ottenere l’annullamento della delibera varata dalla giunta Musumeci, che taglia i fondi. “La Regione Siciliana è la prima inadempiente in tutta questa vicenda – dice – ecco perché la questione si può risolvere solo a livello politico, il Comune non ha avuto alcun tipo di avviso dagli uffici della Regione né tantomeno alcun provvedimento in merito. La famosa delibera, per noi illegittima e per la quale il Movimento cinque stelle ha già annunciato un ricorso al Tar, fa riferimento allo stato di avanzamento dei progetti al gennaio scorso e non al momento in cui è stata approvata la delibera. Nel frattempo, tra mille difficoltà, gli uffici avevano portato avanti l’iter procedurale per rendere cantierabili quanti più progetti possibile. Al momento della delibera, uno era già cantierabile e gli altri quasi tutti esecutivi. La Regione Siciliana ha scippato il Comune dei finanziamenti che gli erano stati assegnati, senza un reale motivo se non quello di colpire politicamente un territorio già devastato dalla crisi economica e sociale”. Per Farruggia, così come per l’intero gruppo locale grillino, la decisione della giunta regionale è politica, finalizzata solo a depotenziare ulteriormente una città, ormai nelle retrovie economiche.