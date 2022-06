Suolo pubblico, organizzazioni datoriali critiche: “Si aumenta con il gioco delle tre carte”

Gela. Le organizzazioni degli esercenti continuano a non condividere le scelte dell’amministrazione sull’occupazione del suolo pubblico. I rappresentanti di Casartigiani, Confcommercio, Ascom Sicilia e Confesercenti, ribadiscono che non ci sarà alcuna agevolazione per gli esercenti, nonostante il taglio del cinquanta per cento autorizzato dalla giunta. Sui pagamenti per l’occupazione del suolo pubblico, per le organizzazioni datoriali a rimetterci sono sempre commercianti e ristoratori. “L’amministrazione comunale sta facendo il gioco delle tre carte, ufficializzato con la delibera del 30 maggio. Si stabilisce il pagamento del suolo pubblico per occupazione temporanea, cioè il periodo estivo, aumentato a 0,60 centesimi di euro al metro quadro al giorno e ridimenzionato del 50 per cento, per venire incontro, a loro dire, alla crisi economica e all’aumento dell’energia, del metano e delle materie prime che gli imprenditori stanno affrontando. E’ stata rifiutata totalmente la richiesta delle associazioni datoriali, che chiedevano la sospensione del canone per il periodo estivo o quantomeno lasciare il canone cosi come per gli anni passati, a 0,13 centesimi al metro quadro”, spiegano Antonio Ruvio, Rocco D’Arma, Armando Grimaldi e Rocco Pardo. Le organizzazioni del settore continuano a ribadire che i costi aumenteranno in maniera consistente.