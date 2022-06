Spari in via Venezia, aperto dibattimento per Parisi: accusato di tentato omicidio

Gela. In aula, davanti al collegio penale del tribunale, si tornerà a fine mese. Per il ventiseienne John Parisi, questa mattina, è stato aperto il dibattimento. E’ accusato di aver sparato contro un familiare della compagna. I colpi vennero esplosi, un anno fa, lungo un tratto del cavalcavia di via Venezia. Il presunto obiettivo dell’azione riportò solo una ferita superficiale. Era alla guida della sua automobile, quando ci furono gli spari. Per i pm della Dda di Caltanissetta e per i poliziotti, Parisi sparò mentre era in sella ad uno scooter. In base alle accuse, voleva uccidere e risponde di tentato omicidio. Dalle risultanze investigative, è emerso che potrebbe esserci l’ombra di un’azione di mafia, visto che l’imputato è considerato vicino al gruppo degli stiddari e anche le frequentazioni del rivale richiamerebbero ambienti della criminalità organizzata. Una contestazione che però già il riesame annullò e dalla Dda fu avanzato ricorso in Cassazione. Il giovane, che ha precedenti penali per fatti analoghi, non ha mai ammesso di essere responsabile di quello che viene ritenuto un vero e proprio agguato. Difeso dall’avvocato Davide Limoncello, dovrà rispondere alle accuse in giudizio.