Suv sul guard rail sulla Caltagirone-Gela, ci sono due feriti

Caltagirone. Un incidente stradale autonomo, registratosi intorno alle 7,30 di stamani, ha coinvolto due fratelli di Francofonte al Km 5+100 della Ss 417, Catania-Gela, in territorio di Caltagirone. I due, che viaggiavano a bordo di un Suv Toyota Rav-4, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, sono finiti fuori strada. La vettura, che ha oltrepassato il guardrail e proseguiva la marcia in direzione Gela, è rimasta incastrata tra le lamiere e non è stata ancora rimossa, poiché è atteso l’intervento di una ditta specializzata, che dovrà tagliare la barriera metallica. Gli occupanti del Suv, conducente e passeggero, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Gravina, per le cure del caso. Entrambi sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. I rilievi del sinistro li stanno compiendo i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Caltagirone, che dovranno accertare la causa dell’incidente.