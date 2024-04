“Tratto 417 pericoloso e senza segnaletica”, Amato: “Perché politica e Anas non intervengono?”

Gela. Un’arteria stradale che nel tempo si è spesso rivelata assai pericolosa, adesso pone ulteriori interrogativi. Il tratto è quello della statale 417, che conduce verso i centri del calatino e del catanese. Sono stati effettuati interventi sul manto stradale ma manca la segnaletica. Soprattutto nelle ore serali e notturne, non mancano le difficoltà. “Non capisco perché nessuno ne parla – dice l’ex consigliere comunale Angelo Amato – capisco che in questo periodo il pensiero delle forze politiche è rivolto alle liste e alle amministrative, ma sarebbe utile che qualcuno procedesse chiedendo ad Anas di provvedere. Vanno assicurate l’efficienza e la sicurezza di questo tratto stradale, fondamentale per raggiungere centri come Caltagirone e Catania”. La segnaletica orizzontale manca del tutto, nel tratto che si innesta dal centro direzione Enimed.