Sversamento, “illecito amministrativo” per Messinese e Comune: giunta si oppone

Gela. Lo sversamento, su un tratto del lungomare Federico II di Svevia, risale al dicembre di quattro anni fa e per i tecnici del Libero Consorzio di Caltanissetta si trattò di reflui fognari. Così, è stata emessa una sanzione, per “illecito amministrativo”, nei confronti dell’allora sindaco Domenico Messinese e del Comune. La notifica del provvedimento è stata effettuata anche a Palazzo di Città. Si dispone il pagamento di una sanzione in denaro per una somma complessiva di poco più di 7 mila euro. Sanzione che l’amministrazione comunale ha però deciso di impugnare, ritenendo che non ci siano riscontri tecnici effettivi sulla natura di quello sversamento. Come già sostenuto dall’allora sindaco, quello sversamento non riguardò reflui fognari, ma solo acque bianche, senza creare danni ambientali. Una posizione sostenuta dall’attuale giunta, che ha scelto di opporsi, con una delibera firmata ieri. Non ci sarebbero stati i necessari accertamenti sulla natura di quanto sversato. E’ stato dato mandato di impugnare l’ordinanza del Libero Consorzio.