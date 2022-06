Tabacchi e rivendite “spaccate”, decine di gratta e vinci rubati: “Nove mesi a Frazzitta”

Gela. La decisione arriverà la prossima settimana. Per la procura, il ventiduenne Piero Francesco Frazzitta è comunque da ritenere responsabile di ricettazione. Il pm Gesualda Perspicace, in abbreviato, ha chiesto la condanna a nove mesi di reclusione. Nella sua abitazione, durante una perquisizione dei poliziotti, fu trovato un gran numero di biglietti gratta e vinci, pare tutti risultati rubati. Il giovane fu arrestato per una serie di furti e “spaccate” a danno di attività commerciali e non solo. Per questi fatti è già stato condannato in primo grado. Di recente, invece, un ulteriore provvedimento restrittivo gli è stato notificato per l’inchiesta “Ultima fermata”, anche con l’accusa di una rapina al bar della stazione. E’ invece stato assolto per il tentativo di un altro colpo, in un supermercato.