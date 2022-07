“Tagli pregiati”, in Cassazione riviste posizioni di alcuni imputati: il blitz sedici anni fa

Gela. Il dispositivo è stato emesso solo in tarda serata e qualche variazione c’è rispetto alla decisione di appello per gli imputati coinvolti nell’inchiesta antimafia “Tagli pregiati”. Questa mattina, nel corso dell’udienza davanti ai giudici di Cassazione, la procura generale ha chiesto l’annullamento con rinvio per Giuseppe Claudio Alfieri e Vincenzo Alfieri (assistiti dall’avvocato Flavio Sinatra). E’ stato confermato nel dispositivo finale. I giudici di appello nisseni dovranno ritornare sulle loro posizioni rispetto all’entità delle pene. In secondo grado, furono condannati a sei anni di reclusione ciascuno (a fronte dei sette anni e mezzo di primo grado). L’annullamento con rinvio è stato chiesto anche per la posizione di Francesco D’Amico (assistito dall’avvocato Nicoletta Cauchi). Per lui, in appello, la condanna fu a sei anni di detenzione, così come già deciso in primo grado. L’annullamento senza rinvio i giudici romani l’hanno disposto per uno degli imputati sui quali l’attenzione si era posta per fatti legati al territorio di Latina. La procura generale ha invece richiesto la conferma delle condanne per tutti gli altri coinvolti. La Corte d’appello aveva disposto dieci anni e sei mesi di reclusione per Alfredo Santangelo, mentre in primo grado la condanna era stata a dodici anni e otto mesi; sei anni per Gaetano Mirko Valente, Rosario Saccomando, Francesco Angioni e Simone Di Simone; quattro anni ad Angelo Bernascone.