Taglio fondi Patto per il Sud, stoccate tra alleati: Liardi, “parere? E’ situazione pretestuosa”

Gela. Regione e giunta parlano ormai lingue politiche diverse, nonostante la composizione della maggioranza del sindaco Lucio Greco. Una conferma arriva ancora dalla grande confusione che regna sul destino dei trentatré milioni di euro, definanziati dalla Regione. L’amministrazione comunale, nonostante il voto favorevole della commissione bilancio Ars che ha ratificato il taglio dei fondi, ritiene però di essere in regola con la tabella di marcia. “Il fatto che l’assessore regionale abbia chiesto il parere alla commissione bilancio Ars onestamente ci ha sorpresi – dice l’assessore ai lavori pubblici Ivan Liardi – ritengo sia una situazione pretestuosa. La scadenza per la presentazione dei progetti da finanziare con i fondi del Patto per il Sud è fissata al 31 dicembre 2021”. Anche i centoventi giorni che lo scorso anno erano stati concessi all’amministrazione comunale dall’assessore regionale Mimmo Turano non hanno mai convinto la giunta, che li considera non vincolanti. “Lo scorso 22 gennaio abbiamo depositato tre progetti, che in base alla delibera dovevano essere definanziati – aggiunge – inoltre, per la riqualificazione dell’Orto Pasqualello abbiamo avviato un concorso di idee. C’è una convenzione che stiamo stipulando con la società “Sport e salute” del Coni per l’iter dello stadio a Marchitello. Per l’iter del progetto “Una via tre piazze” abbiamo concluso la progettazione definitiva e attediamo che si completi la validazione”.