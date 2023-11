“Tanti dicevano che non si poteva fare”, Di Stefano: “Ora norma su royalties è realtà”

Per Di Stefano, non possono sussistere limiti ad iniziative istituzionali per il territorio. “L’avevamo definita norma ossigeno poiché è innegabile che in questo momento il Comune si trovi in stato di forte difficoltà. Per cui considero l’inserimento della norma nella legge di stabilità, intanto la prova di una concertazione e di un confronto ben riuscito con quei gruppi politici che con i loro riferimenti si sono impegnati in Regione e mi riferisco al Movimento 5 Stelle – aggiunge Di Stefano – ma lo considero anche un atto di riscatto politico contro una norma che nulla ci riconosceva in termini di roylaties. È il raggiungimento di un risultato peraltro per molti inaspettato o impossibile che oggi si concretizza dando alla città una nuova prospettiva. Lo dico senza inutili proseliti. Lo dico perché quando iniziammo la battaglia per il riconoscimento delle royalties ai Comuni, registravo da parte di molti una certa ritrosìa ad esporsi sul punto e un certo silenzio, spesso accompagnato da una spiegazione di sottofondo a bassa voce , “non si può fare”. Il che rendeva il riconoscimento delle royalties, praticamente un’impresa titanica che non poteva nemmeno essere iniziata. La nostra città sul non si può fare ha spesso determinato le proprie condanne all’immobilismo. Questo risultato, ma in generale anche altri come il Pnrr, e le somme introitate dall’ente, ad esempio per “Qualità dell’Abitare”, comunque raggiunti nonostante i tanti non si può fare, dimostrano che non bisogna mai credere alle dichiarazioni che uccidono l’entusiasmo politico di una città ed il suo legittimo diritto di andare oltre e di volere di più. Finchè ignoreremo i tanti “non si può fare” che incontreremo sulla nostra via, ci sarà ancora speranza e finchè penseremo “si deve fare” e ci impegneremo per rendere possibili le cose a cui altri non credono, renderemo un servizio utile alla nostra comunità”. Il fronte delle royalties, condiviso dai tre sindaci di Gela, Licata e Butera, ribadisce comunque il filo comune politico tra i civici e soprattutto i pentastellati.