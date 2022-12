Tappa del Castelbuono Jazz Winter all’ospedale Giglio di Cefalù

CEFALU’ (PALERMO) (ITALPRESS) – Il presidente della Fondazione Giglio di Cefalù, Giovanni Albano, ha accolto al Giglio, in occasione dello spettacolo offerto ai pazienti dell’ospedale dal Castelbuono Jazz Festival, l’assessore regionale al turismo, sport e spettacolo, Francesco Scarpinato.“Sono grato a Castelbuono – ha detto Albano – alla sua amministrazione e ad Angelo Butera, patron del Castelbuono Jazz Festival, per il segno di affetto che questa comunità ha voluto dedicare al personale e ai pazienti dell’ospedale di Cefalù. Sono altrettanto grato al neo assessore al turismo, Francesco Scarpinato per la sua presenza qui che, per noi, è un grande segno di attenzione e di umanità”.Ad esibirsi in un coro gospel, che ha coinvolto i presenti, la formazione newyorkese Ronald Hubbard Gospel Show. “Una grande emozione al Giglio di Cefalù”, ha sottolineato l’assessore regionale al turismo Scarpinato, che ha aggiunto: “Attraverso il Castelbuono Jazz Winter, cogliamo l’occasione per ringraziare simbolicamente tutti coloro che, in questi ultimi anni, si sono instancabilmente adoperati, in tutti gli ospedali siciliani, per la salute e il benessere della collettività e al tempo stesso desideriamo regalare un pomeriggio di gioia a quanti, in questo momento, stanno combattendo una battaglia, sia essa piccola o grande. La musica è speranza!”.Il concerto è stato preceduto dal saluto del sindaco di Castelbuono, Mario Cicero, e dell’organizzatore del Castelbuono Jazz Winter, Angelo Butera.foto ufficio stampa Fondazione Giglio di Cefalù(ITALPRESS).